Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с профессиональным праздником

Псковских ученых, докторов и кандидатов наук, аспирантов и студентов поздравил с Днем российской науки губернатор области Михаил Ведерников. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

«Благодаря вашему ежедневному труду, стремлению к знаниям и поиску новых решений, внедрению технологий и научных разработок развиваются промышленные компании и производства региона, совершенствуется система здравоохранения, решаются важные социально-экономические задачи. Большую работу в этом направлении проводят студенты и преподаватели Псковского государственного университета. Так, в прошлом году Российский научный фонд поддержал 4 грантовых заявки ученых нашего вуза, которые получили гранты на общую сумму в 6 млн рублей. Еще 5 научных групп получили поддержку самого университета на проведение фундаментальных научных исследований, среди которых — экологический мониторинг реки Великой, моделирование заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области с применением нейронных сетей, изучение гидрообъемной трансмиссии на основе шестеренных гидромашин и другие», - отметил глава региона.

Ежегодно в ПсковГУ проводится «Школа молодых ученых», где студенты проходят обучение и интенсивы от ведущих специалистов вузов страны и федеральных научно-исследовательских центров, напомнил он.

«Благодарю педагогов, ученых, наставников за умение вдохновить нашу молодежь на достижение поставленных целей, за способность увлечь в мир науки и открытий. Желаю всем, кто вносит вклад в укрепление научного потенциала Псковской области — здоровья, счастья, добра, интересных задач и новых исследовательских горизонтов!» - добавил Михаил Ведерников.