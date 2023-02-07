Почти 30 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»
На предприятии открыты следующие вакансии:
Репродукторный участок свиней
- зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,
- работник по уходу за животными – 30 000 рублей.
Цех переработки молока
- механик молочного оборудования (Палкино) – 35 000 рублей.
Цех переработки
- уборщица – от 25 000 рублей,
- повар – 30 000 рублей.
Служба главного энергетика
- электрогазосварщик – 35 000 рублей,
- электрик – 35 000 рублей.
Цех деревообработки
- кочегар – 30 000 рублей,
- рабочий пилорамы – от 30 000 рублей,
- станочник – от 35 000 рублей.
Транспортная служба
- заведующий складом ГСМ – от 32 000 рублей,
- автоэлектрик – 40 000 рублей,
- водитель категории С,Е – от 35 000 рублей,
- тракторист – от 30 000 рублей.
Цех по забою скота
- изготовитель натуральной колбасной оболочки - от 20 000 рублей.
Элеватор-Псков
- слесарь-ремонтник - от 26 000 рублей,
- оператор линии – от 28 000 рублей.
Ветеринарная служба
- оператор по ветеринарной обработке – 25 000 рублей.
МТФ «Стремутка»
- доярка – от 35 000 рублей.
МТК «Ажово»
- телятник – 40 000 рублей,
- лаборант - от 30 000 рублей,
- оператор РДУ - 40 000 рублей,
- скотник – 40 000 рублей,
- уборщица – 25 000 рублей,
- ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей,
- племучетчик – от 20 000 рублей.
Участок в деревне Полоное Порховского района
- бригады строителей – зарплата сдельная,
- агроном – от 40 000 рублей.
По всем интересующим вопросам можно
обращаться в отдел кадров: 33-13-03 (добавочный 58, 59).
Резюме можно прислать по электронной почте: ok@pskovagro.ru.