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Лапша быстрого приготовления вызывает болезни сердца, заявил гастроэнтеролог

Лапша быстрого приготовления может нанести непоправимый вред здоровью. При это речь идет не только о ЖКТ, но и сердечно-сосудистой системе, уверяет врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

Специалист рассказал, что способ изготовки такой лапши отличается от способа изготовления обычных макарон. Лапшу несколько минут держат в кипящем пальмовом масле, поэтому вода в ней испаряется. В дальнейшем лапша набухает при добавлении кипятка, сообщает RuNews24.

Вред наносит пальмовое масло, в котором готовят лапшу, так как в нем содержится много насыщенных жирных кислот. Поскольку организм не способен полностью их освоить, они остаются на стенках сосудов, что и становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное употребление продукта грозит повышением кровяного давления и уровня сахара в крови, предупреждает врач.

Также негативные последствия на организм оказывает пшеничная мука, в которую иногда добавляется яичная. Это источник быстрых углеводов, поэтому возникает риск ожирения.

Консерванты, ароматизаторы, загустители и прочие пищевые, содержащиеся в специях к лапше, могут содержать глутамат натрия. Он противопоказан детям, пожилым и беременным, добавляет издание «Газета.ру».