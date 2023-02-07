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Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах деятельности МФЦ Псковской области

08.02.2023 14:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах работы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области в 2022 году, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Насколько востребовано данное учреждение среди псковичей? Оправдал ли себя принцип «одного окна»? За какими услугами чаще всего идут в МФЦ жители региона? Есть ли там очереди? На эти и другие вопросы ответит директор псковского МФЦ Екатерина Ершова.

Трансляция завершена.

Теги: #мфц
Источник: Псковская Лента Новостей
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