Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах деятельности МФЦ Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах работы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области в 2022 году, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Насколько востребовано данное учреждение среди псковичей? Оправдал ли себя принцип «одного окна»? За какими услугами чаще всего идут в МФЦ жители региона? Есть ли там очереди? На эти и другие вопросы ответит директор псковского МФЦ Екатерина Ершова.

Трансляция завершена.