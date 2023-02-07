Общество

Новые магазины открылись в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове

Новые магазины — «МПР — товары для дома» и «Дом и сон» — открылись в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТК.

Магазины открылись на 2-м этаже торгового центра.

«МПР — товары для дома» — федеральная франчайзинговая розничная сеть, включающая в себя более 600 магазинов. География охватывает огромную территорию от Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и Красноярска. С каждым днем в разных городах открывается всё больше новых филиалов, отметили в ТК.

«Дом и сон» предлагает посетителям всё для здорового сна.

«Цены продолжают приятно удивлять постоянных покупателей, - в наличии и под заказ матрасы, кровати, диваны и обширный ассортимент аксессуаров для сна (топперы, подушки, одеяла). Покупатели смогут приобрести для себя самый лучший и комфортный матрас, интерьерную кровать, удобную подушку.», – рассказали в «ПИК60».