Общество

В Псковском районе откроется филиал МФЦ «Мои цифровые документы»

Филиал Многофункционального центра Псковской области «Мои цифровые документы» откроется в ТЦ Fjord Plaza в Псковском районе. Об этом в ходе брифинга заявила директор псковского МФЦ Екатерина Ершова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В ТЦ Fjord Plaza планируется открытие филиала "Мои цифровые документы", который должен быть востребованным, так как благодаря интеграции между МФЦ и Госуслугами мы получили возможность печатать и заверять документы. У граждан появится возможность, например, печатать и предоставлять заверенные бумажные свидетельства о несудимости и ряд других документов», - прокомментировала Екатерина Ершова.

Для этого при подаче документов на предоставление услуги через портал Госуслуги заявитель должен указать на возможность получения результата услуги в МФЦ. После поступления результата в личный кабинет заявитель может обратиться в любой отдел центра на территории региона для получения его в бумажном виде, чтобы затем предъявить по месту требования. Этот документ будет иметь юридическую силу в отличие от электронного варианта, распечатанного самостоятельно. Например, более 20 тыс. обращений в год за получением только одной справки об отсутствии судимости теперь не потребуют личного обращения гражданина в МФЦ или МВД.

«Мои цифровые документы» - это проектный офис нового формата, который планируется запустить весной этого года. «На площадке будет доступен полный перечень услуг, где гражданин сможет как самостоятельно, так и в сопровождении сотрудника пользоваться ими», - добавила директор МФЦ.