Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Догазификация курс на ускорение
Господин Рейтингомер
100 псковских миллионеров
Для здоровья трудящихся
борьба с энергопотерями
Бесплатный семинар: выиграть тендер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Газ в быту
за присоединение Псковского района
Политические итоги-2022
Оазис здоровья под Псковом
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 07.02.2023 15:162 Лесничество создадут в Псковском районе для сохранения Корытовского леса 08.02.2023 17:450 Мусорные контейнеры для деревень Островского района изготовят в местной колонии 08.02.2023 17:430 В День российской науки «Титан-Полимер» предложил псковичам прокачать свои знания 08.02.2023 17:360 Новые магазины открылись в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове 08.02.2023 17:320 Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Эвушелд» провели в дедовичском доме престарелых 08.02.2023 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 февраля
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 06.02.2023 13:0919 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области 02.02.2023 18:443 Назначен руководитель аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковском районе откроется филиал МФЦ «Мои цифровые документы»

08.02.2023 16:52|ПсковКомментариев: 0

Филиал Многофункционального центра Псковской области «Мои цифровые документы» откроется в ТЦ Fjord Plaza в Псковском районе. Об этом в ходе брифинга заявила директор псковского МФЦ Екатерина Ершова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В ТЦ Fjord Plaza планируется открытие филиала "Мои цифровые документы", который должен быть востребованным, так как благодаря интеграции между МФЦ и Госуслугами мы получили возможность печатать и заверять документы. У граждан появится возможность, например, печатать и предоставлять заверенные бумажные свидетельства о несудимости и ряд других документов», - прокомментировала Екатерина Ершова.

Для этого при подаче документов на предоставление услуги через портал Госуслуги заявитель должен указать на возможность получения результата услуги в МФЦ. После поступления результата в личный кабинет заявитель может обратиться в любой отдел центра на территории региона для получения его в бумажном виде, чтобы затем предъявить по месту требования. Этот документ будет иметь юридическую силу в отличие от электронного варианта, распечатанного самостоятельно. Например, более 20 тыс. обращений в год за получением только одной справки об отсутствии судимости теперь не потребуют личного обращения гражданина в МФЦ или МВД.

«Мои цифровые документы» - это проектный офис нового формата, который планируется запустить весной этого года. «На площадке будет доступен полный перечень услуг, где гражданин сможет как самостоятельно, так и в сопровождении сотрудника пользоваться ими», - добавила директор МФЦ.

Теги: #мфц
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 162 человека
08.02.2023, 17:520 Капремонт девяти мостов планируют завершить в Псковской области в 2023 году 08.02.2023, 17:450 Мусорные контейнеры для деревень Островского района изготовят в местной колонии 08.02.2023, 17:430 В День российской науки «Титан-Полимер» предложил псковичам прокачать свои знания 08.02.2023, 17:360 Новые магазины открылись в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове
08.02.2023, 17:360 Мужчина в костюме Бэтмена одним ударом остановил грабителя в Петербурге 08.02.2023, 17:320 Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Эвушелд» провели в дедовичском доме престарелых 08.02.2023, 17:300 5 советов, которые помогут в разговоре о повышении зарплаты 08.02.2023, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 февраля
08.02.2023, 17:180 Около 300 тысяч псковичей посещают отделения МФЦ в регионе ежегодно 08.02.2023, 17:071 Законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах прошел I чтение 08.02.2023, 17:000 «Разноцветие артистов» обещают псковичам на юбилейном концерте солистки Татьяны Арсентьевой 08.02.2023, 16:520 В Псковском районе откроется филиал МФЦ «Мои цифровые документы»
08.02.2023, 16:482 Пскович забрал более миллиона рублей на строительство храма и попал под следствие 08.02.2023, 16:460 Инвестиционное соглашение по созданию апарт-отеля в Печорах заключили в Псковской области 08.02.2023, 16:430 «Скобарскую» музыку смогут услышать псковичи 10 февраля 08.02.2023, 16:380 Более 20 благодарностей поступило в адрес псковского МФЦ в прошлом году
08.02.2023, 16:371 «Собственной персоной»: Об итогах работы по защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году. ВИДЕО 08.02.2023, 16:350 «Дневной дозор»: нужно ли мобилизовывать безработных граждан? 08.02.2023, 16:250 Облачный день без осадков прогнозируют в Псковской области 9 февраля 08.02.2023, 16:140 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 9 и 10 февраля
08.02.2023, 16:070 Предприятия для импортозамещения должно создавать государство — Аркадий Мурылев 08.02.2023, 16:000 Еда для богатых 08.02.2023, 15:550 Ещё 30 человек избавились от COVID-19 в Псковской области 08.02.2023, 15:380 В Псковской области сократилась задолженность потребителей природного газа
08.02.2023, 15:350 Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района 08.02.2023, 15:340 Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2023» пройдет в Пскове 08.02.2023, 15:302 Бывшего спецназовца осудили за организацию поджога автомобиля прокурора в Пскове 08.02.2023, 15:141 Конец спецоперации не будет поводом для отмены санкций — Аркадий Мурылев
08.02.2023, 15:100 Интерактив: Хрупкая псковская остановка 08.02.2023, 15:080 Росгвардейцы задержали великолучанина за магазинную кражу 08.02.2023, 15:010 Более 4 тысяч человек отказались от российского гражданства в 2022 году - МИД 08.02.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция брифинга об итогах деятельности МФЦ Псковской области
08.02.2023, 14:570 На руках лишенного стопы фигуриста Костомарова развился некроз 08.02.2023, 14:510 Аркадий Мурылев: Мобилизация безработных — неправильный толчок для развития экономики 08.02.2023, 14:471 Ласковый и нежный зверь 08.02.2023, 14:430 Специалисты «Горводоканала» произвели технологические работы в ночное время
08.02.2023, 14:360 Самый распространенный штамм гриппа в Псковской области назвал Роспотребнадзор 08.02.2023, 14:271 Аркадий Мурылев оценил идею Валентины Матвиенко ввести мораторий на закон о госзакупках 08.02.2023, 14:250 «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО 08.02.2023, 14:130 Псковичей приглашают на спектакль Донецкого драматического театра
08.02.2023, 14:100 Землетрясение в Турции продолжится в течение двух недель, заявили в РАН 08.02.2023, 14:080 Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района 08.02.2023, 14:060 Сотрудники «Горводоканала» ремонтируют повреждённый трубопровод в Пскове 08.02.2023, 14:040 Почему медвежата в Локнянском районе оказались брошенными, рассказали спасатели
08.02.2023, 13:580 Почти 30 классов в Псковской области закрыты из-за болезни детей 08.02.2023, 13:451 Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года — Аркадий Мурылев 08.02.2023, 13:430 Круглый стол о великолукском краеведении состоится 16 февраля 08.02.2023, 13:390 Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя
08.02.2023, 13:290 Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с профессиональным праздником 08.02.2023, 13:220 Житель Псковской области стал участником музыкального шоу на ТНТ 08.02.2023, 13:152 О нюансах работы из-за реализации программы «Чистая вода» рассказали в ПТС 08.02.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году
08.02.2023, 12:560 Два автомобиля Lada столкнулись на ближнем Завеличье 08.02.2023, 12:470 Состояние госпитализированного телеведущего Николая Сванидзе остаётся тяжёлым 08.02.2023, 12:453 Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям 08.02.2023, 12:392 Почти 30 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест»
08.02.2023, 12:330 Большую программу в день памяти Пушкина предложит своим гостям «Михайловское» 08.02.2023, 12:220 «Лыжня России 2023» пройдет в Псковской области 08.02.2023, 12:150 Изнасиловал и сжёг девушку, задушил инвалида: как поймали псковских убийц, скрывавшихся 20 лет 08.02.2023, 12:100 Каменного идола у Изборска показали псковские археологи. ФОТО
08.02.2023, 12:070 Редкие документы подарили псковскому музею 08.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о муниципальной реформе в Псковской области 08.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 февраля 08.02.2023, 11:580 Двух волков застрелили охотники в Островском районе
08.02.2023, 11:450 Производство вина в России выросло почти на 46% 08.02.2023, 11:420 «Собственной персоной»: Об итогах работы по защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году 08.02.2023, 11:330 Zoom объявил о сокращении штата своих сотрудников на 15% 08.02.2023, 11:290 Просроченный на 10 суток торт купила псковичка в сетевом магазине
08.02.2023, 11:250 Почти 100 пожаров зарегистрировали в Псковской области в январе 08.02.2023, 11:190 Готовый бизнес: псковичам предлагают начать зарабатывать на авторазборе иномарок 08.02.2023, 11:190 «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах 08.02.2023, 11:141 Денис Иванов: Основное в построении карьеры - это слушать себя
08.02.2023, 11:080 Псковичи обсуждают, кто и за чем ходит в секонды 08.02.2023, 11:070 Псковский опыт по поддержке семей мобилизованных заинтересовал омбудсменов соседних регионов 08.02.2023, 10:530 Работники банка помогли великолучанке распознать телефонного мошенника 08.02.2023, 10:400 Худощавую женщину с каштановыми волосами продолжают искать в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru