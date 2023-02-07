Общество

Уехавшего на заработки более 20 лет назад мужчину разыскивают в Псковской области

Ивана Евстратьева 1968 года рождения разыскивают родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Уехал в Москву на заработки в 2001 году, в мае. Последний раз звонил в том же 2001 году. Сказал, что устроился на работу на КАМазе в карьере в Пителино или Пыталово», - указали родные.

С тех пор от близкого человека нет никаких вестей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1836331.