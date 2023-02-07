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Общество

Уехавшего на заработки более 20 лет назад мужчину разыскивают в Псковской области

09.02.2023 12:08|ПсковКомментариев: 0

Ивана Евстратьева 1968 года рождения разыскивают родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте». 

«Уехал в Москву на заработки в 2001 году, в мае. Последний раз звонил в том же 2001 году. Сказал, что устроился на работу на КАМазе в карьере в Пителино или Пыталово», - указали родные.

С тех пор от близкого человека нет никаких вестей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1836331.

Теги: #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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