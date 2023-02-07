Общество

Земельный участок выделили в Печорском районе для создания всероссийского детского центра

Земельный участок площадью 33 тысячи 462 квадратных метра в Новоизборской волости рядом с бывшим лагерем «Солнечный» выделили под строительство всероссийского детского центра в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению госимущества региона.

По словам председателя комитета Натальи Серебренниковой, также заключён договор безвозмездного пользования земельным участком с учреждением Министерства обороны Российской Федерации, которое займётся строительством объекта.

Согласно обновлённой концепции, он будет располагаться на берегу озера Калацкое, на площадке бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный». Сейчас ведётся подготовка к передаче земельного участка. После этого начнутся строительные работы, отмечал губернатор Михаил Ведерников.