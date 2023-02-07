Общество

Всероссийский детский центр в Печорах построят на базе бывшего лагеря «Солнечный»

Всероссийский детский центр в Печорах построят на площадке бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Губернатор провел совещание по строительству учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

и

Всероссийского детского центра в Печорах. Он отметил, что оба объекта возводят при поддержке президента.

Лабораторный корпус строят силами министерства обороны РФ, в работах задействованы 89 человек и 13 единиц техники. «Уже смонтирован фундамент, завершается устройство металлического каркаса здания, продолжается поставка необходимых стройматериалов и оборудования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке», - рассказал Михаил Ведерников.

Строительством Всероссийского детского центра также займется Минобороны.

«Согласно обновлённой концепции, он будет располагаться на берегу озера Калацкое, на площадке бывшего оздоровительного лагеря "Солнечный". Сейчас ведётся подготовка к передаче земельного участка. После этого начнутся строительные работы», - написал губернатор.