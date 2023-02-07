Общество

Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов гражданской авиации со 100-летием отрасли

Работников и ветеранов авиации поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со 100-летием отрасли. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

Псковский аэропорт играет значимую роль не только в работе транспортной системы региона, но и в экономике, и в общественной жизни, отметил глава области.

Поэтому, по словам губернатора, принципиально важно, что общими усилиями удалось сохранить отрасль в Псковской области, обеспечить условия для ее динамичного, стабильного развития.

«Показательно, что в этом году мы рассчитываем перевезти уже порядка 150 тысяч пассажиров - в три раза больше, чем три года назад. Сегодня в планах правительства области продолжение модернизации Псковского международного аэропорта, расширение маршрутной сети, привлечение новых авиаперевозчиков, а в дальнейшем - строительство нового современного терминала. У нас амбициозные цели, но я уверен, что мы успешно выполним все поставленные задачи», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Он выразил признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за большой вклад в становление и развитие гражданской авиации Псковской области. Поблагодарил за непростой труд, профессионализм, надежность и безукоризненную организацию безопасности перелетов и пожелал успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и всегда только летной погоды.