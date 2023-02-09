Общество

О праправнуке Михаила Кутузова рассказал псковичам Музей Победы

Ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, Музей Победы собрал биографии участников дипломатических миссий в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, послевоенный период. Истории представлены в тематическом разделе во всенародном историческом проекте «Лица Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

«Дипломатический работники проводили огромную работу в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн по созданию и укреплению антифашистской коалиции. Дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказали в Музее Победы.

В «Лицах Победы» увековечена биография советского дипломата и военного разведчика ГРУ капитана I ранга Евгения Иванова. Он родился в городе Пскове, приходился праправнуком Михаилу Кутузову. В 1943 году поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Во время учёбы привлекался к оперативной разведывательной работе на советско-германском фронте и Тихоокеанском театре военных действий, выезжал в боевые командировки. Участник советско-японской войны. Окончил с отличием Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1947 году. После войны работал в посольствах в Норвегии и Великобритании, затем был начальником управления анализа ГРУ.

День дипломатического работника отмечается в России ежегодно 10 февраля, установлен указом президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.