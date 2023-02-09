Общество

В Псковской области обсудили концепцию национальной стратегии действий в интересах женщин

Участницы круглого стола в Пскове обсудили основные аспекты национальной стратегии и проблемы поддержки женщин, попавших в трудные жизненные ситуации, воспитывающих детей-инвалидов, пробующих свои силы в бизнесе, подвергающихся насилию в семье, испытывающих проблемы со здоровьем. Кроме того, участницы обсуждения затронули темы материнства, трудоустройства, психологической помощи, геронтологии, образования, становления личности девушек, особенности жизни женщин в сельской местности. Модератором дискуссии выступила Наталия Мельникова, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Наталья Никифорова, председатель регионального отделения «Союза женщин России», рассказала о предыдущей стратегии, и подчеркнула, что это не просто документ, а социальная направленность государства к женщинам, их проблемам, здоровью, экономическому положению и т.д.

«Отдельного внимания заслуживают предложения по укреплению позиций женщин в общественно-политической жизни региона и созданию условий для развития их гражданской активности», — подчеркнула в своем выступлении Наталья Юрченко, депутат Псковской городской Думы. Кроме того, она затронула острую тему частых больничных листов, с которыми сталкивается любой работодатель, который трудоустраивает молодую маму. Она напомнила собравшимся, что женщина все равно должна оставаться женщиной и не соревноваться с мужчинами. Женщины испытывают колоссальные нагрузки, затрачивают трудовые ресурсы на выполнение служебных обязанностей, а затем включается в семейную работу: «Так уж устроены женщины: мы либо работу несем в семью, либо семью на работу».

О развитии института женского предпринимательства говорила депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение ЕР» Алеся Михачёва. Она высказалась за то, чтобы женщинам, которые начинают вести бизнес и пробуют стать предпринимателями, можно было получить поддержку, консультативную и юридическую помощь. Кроме того, она вела речь о создании службы профессиональной психологической поддержки женщин и рассказала о существовании услуг социальной няни, подчеркнув, что женщины недостаточно информированы о помощи, которую реально могут получить по линии социальной защиты.

В работе круглого стола «Женского движения ЕР» активное участие приняли сторонники «Единой России», добровольцы и активисты партии. Во время заседания шла речь про оказание помощи бойцам СВО. Мамы, бабушки, жены всегда были и остаются опорой мужчин, их надежным тылом, и в условиях специальной военной операции именно женская забота, душевная теплота, отзывчивость во многом помогают нашим защитникам справляться с трудностями и уверенно идти к победе.

Активистки из муниципалитетов говорили о поддержке женщин, воспитывающих особенных детей, о работе групп продленного дня для учеников начальных классов, о трудоустройстве женщин, желающих работать.

Подвела итоги встречи региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Псковской области Наталия Мельникова и рекомендовала продолжить работу по направлениям, обозначенным в стратегии: «Жизнь ставит новые задачи, и мы готовы работать вместе с "Единой Россией", ее сторонниками по реализации всех новых инициатив партийного проекта».

Напомним, стратегия, представленная Минтрудом, утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в конце декабря прошлого года и определяет направления деятельности министерств и ведомств в интересах женщин до 2030 года.