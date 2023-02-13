Ещё 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 29 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 504. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
За сутки выздоровели 10 пациентов, всего в регионе 124 223 человека избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умерло 1963 жителя региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41610/28
- Великие Луки –18308/0
- Бежаницкий район –1628/0
- Великолукский район –2862/0
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3112/0
- Дновский район –1026/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1074/0
- Локнянский район –1229/0
- Невельский район –5688/0
- Новоржевский район –1356/0
- Новосокольнический район –3321/0
- Опочецкий район –3856/0
- Островский район –6111/0
- Палкинский район –1284/0
- Печорский район –3002/0
- Плюсский район –1996/0
- Порховский район –4577/0
- Псковский район –9747/1
- Пустошкинский район –1606/0
- Пушкиногорский район –1822/0
- Пыталовский район –1928/0
- Себежский район –3022/0
- Стругокрасненский район –2137/0
- Усвятский район –749/0