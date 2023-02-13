Общество

В Псковской области утвердили порядок проведения мероприятий на территории памятников

Порядок проведения публичных мероприятий на территории памятников истории и культуры утвердили в Псковской области. Соответствующее постановление губернатора Михаила Ведерникова опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона сегодня, 13 февраля.

«В ходе проведения публичного мероприятия на территории объекта культурного наследия запрещается: совершение действий, создающих угрозу повреждения или уничтожения объекта культурного наследия, изменения предмета охраны; размещение на фасадах и интерьерах плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; ухудшение санитарного и эстетического состояния территории культурного наследия; создание препятствий граждан к объекту», - говорится в постановлении.

Главам муниципальных районов Псковской области, главе Пскова, главе администрации города Великие Луки рекомендовали обеспечить реализацию мер по проведению публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия, предусмотренных документом.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. Контроль за исполнением документа поручили заместителю губернатора области Александру Серавину.