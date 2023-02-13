Общество

Микрофинансовые организации получили новые критерии проверки заёмщиков

Микрофинансовые организации, выдающие займы онлайн, получили новые критерии проверки заёмщиков. Центробанк установил правила, по которым компании должны изучать заявки клиентов, чтобы выявлять мошеннические запросы с использованием чужих персональных данных.

Новые нормы включили в очередную редакцию базового стандарта работы МФО, за соблюдением которого должны следить профильные саморегулируемые организации.

Центробанк предлагает микрокредиторам 10 способов анализа данных заёмщиков, из которых необходимо использовать не меньше трёх. Рассматривая заявку на заём, компания должна обязательно проверить:

подлинность паспорта и других документов, подтверждающих личность человека;

действительность фотографии в документах клиента;

кредитную историю заёмщика;

принадлежность банковской карты/счёта и номера телефона, указанных в заявке, потенциальному клиенту, а не третьим лицам.

Эти изменения должны сократить количество случаев, когда аферисты оформляют займы на чужое имя по похищенным паспортным данным.

Оформление займов через агрегаторы

Дополнительно Центробанк вводит новые требования к взаимодействию между МФО и их агентами. Регулятор подчеркивает, что посредник может принимать от пользователей заявки на заём, но принимать решение по ним, а также заключать с заёмщиками договоры, вправе только МФО.

Данное уточнение актуально для людей, которые пользуются услугами сервисов-агрегаторов, например banki.ru, vsezaimyonline.ru, sravni.ru и т.д. На таких ресурсах можно изучить предложения разных МФО, подобрать наиболее подходящий вариант займа и сразу подать заявку на его получение. Сайты-агрегаторы помогают найти законного и безопасного кредитора, но они выполняют только информационную функцию, не влияя на решение по заявкам и условия сотрудничества с МФО.

Если посредник обещает гарантированное одобрение заявки на заём или предлагает оформление сделки без перехода на сайт МФО, то это является признаком мошенничества.

Как изменения повлияют на заёмщиков

Новые нормы касаются только порядка рассмотрения заявок на займы. Они не меняют требований к самим заёмщикам. Следуя указаниям Центробанка, МФО могут усилить свои системы скоринга, чтобы тщательнее отслеживать подозрительные запросы и отсеивать их. Однако на рынке есть компании, скоринг которых уже настроен точнее, чем предполагается новой редакцией Базового стандарта.

Например, гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков рассказал: «Сейчас мы уже используем в работе больше методов проверки данных о клиенте, чем это предусмотрено новым Базовым стандартом. Соответственно, в нашей работе ничего не изменится».

Как взять займ без отказа

Рекомендации для потенциальных клиентов остаются прежними. Чтобы повысить шансы на одобрение займа, достаточно:

указывать в заявке правдивые и актуальные данные. Это касается контактов, информации о работодателе и доходе и прочих персональных сведений.

запрашивать посильную сумму. МФО изучают кредитные истории клиентов, сопоставляют уровень их долговой нагрузки и размер дохода. Если желаемый заём покажется непосильным для бюджета человека, его заявку могут отклонить.

выбирать комфортный срок действия договора: чтобы размер платежей отвечал финансовым возможностям в тот или иной период времени.

При оформлении займа важно внимательно читать договор и соглашаться на сделку только в случае, если условия документа не вызывают вопросов.