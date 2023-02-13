Общество

Твердо стоят на ногах: кто из псковских ВИПов любит прокатиться на лыжах

Зима в этом году в Псковской области весьма разнообразная – были и морозы, и заледенелые дороги, и обильные снегопады, и проливные дожди. Периодически снежный покров обретал стабильные формы, что каждый раз вызывало настоящий бум интереса к зимним видам спорта среди жителей области. Катание на лыжах – один из самых доступных и поэтому популярных видов активного отдыха среди всех россиян, псковичи, конечно, не исключение. В регионе есть немало мест, где любители спорта могут преодолеть лыжные трассы или просто неспешно насладиться видами зимнего леса. Сегодня посмотрим, кто из псковских политиков и чиновников не отказывает себе в покорении новых маршрутов.

Как оказалось, одна из главных любительниц покататься на лыжах – директор гостелерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. За эту зиму она неоднократно выбиралась на снежные трассы, чтобы заняться зимним спортом. Судя по фотографиям, депутат стоит на лыжах весьма профессионально и даже обзавелась всем необходимым снаряжением.

«13,5 км за 68 мин. Хорошо. Чуть не дотянула до плана в 15 км - стемнело. Трекер не учитывает скорость на спуске, поэтому указан темп подъемов и равнины. Очень довольна результатом. В -12 кататься свежо, хорошо, снег жесткий», - поделилась Наталья Юрченко в соцсетях со своими подписчиками.

Неудивительно, что депутат увлекается зимним спортом, ведь родом она из Республики Коми, которая славится своими снегами и морозами. Там ходить на лыжах, вероятно, учат детей еще с пеленок.

Депутат гордумы Александр Баев тоже любитель покататься на лыжах по зимнему лесу. В своих социальных сетях он выложил не только свои фото, но и много фотографий природы: заснеженные деревья, белый снег на фоне голубого неба. Из чего можем сделать вывод, что цели депутат преследует не только спортивные, но и с удовольствием наслаждается пейзажами.

А вот директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, судя по фото в соцсетях, предпочитает подготовленные трассы. На своей страничке он поделился с подписчиками, что провел одни из зимних выходных в Мальской долине. Это настоящий местный горнолыжный курорт с оборудованными трассами, который подходит как для новичков, так и для профессионалов.

В прошедшую субботу, 11 февраля, в районах области прошли соревнования в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Такие мероприятия состоялись в Псковском, Великолукском, Островском и Печорском районах.

Например, в южной столице региона за «Великолукской лыжней-2023» внимательно и с интересом следил глава города Николай Козловский.

«Проведение такой большой акции стало хорошей традицией. В Великих Луках проживает огромное количество спортсменов, и без таких массовых мероприятий мы, конечно же, здоровья не сможем добавить. Очень отрадно, что сегодня собралось так много великолучан, по - настоящему влюблённых в спорт», - написал он в своем telegram-канале.

Несмотря на снежную погоду, участие в гонках приняли множество жителей района, среди которых были любители, профессионалы и даже журналисты не остались в стороне.

В Островском районе более 300 спортсменов-любителей из 9 муниципалитетов области приняли участие в лыжной гонке на базе «Юность». Местные власти устроили настоящий праздник для участников. По крайней мере, такое впечатление точно складывается из фотографий, которые выложил глава района Дмитрий Быстров в своих социальных сетях.

«Воля к победе, целеустремленность, мужество и упорство - это то, что объединяет любителей спорта и людей ратного труда!» - написал Дмитрий Быстров на своей страничке в контакте.

Он принял участие в награждении победителей, а судя по спортивному наряду чиновника, может, и в гонке поучаствовал.

Глава Печорского района Сергей Тарасик тоже не остался равнодушным к лыжным гонкам. И хоть своих фотографий на трассе он не выложил, зато лично принял участие в награждении победителей состязаний.

«Наш традиционный зимний спортивный праздник - долгожданное событие для большого количества поклонников лыжного спорта и активного досуга. Желаю всем участникам «Лыжни России» бодрого настроя, хороших результатов и ярких, незабываемых впечатлений!», - написал глава Печорского района в своем telegram-канале.

В Псковском районе на горе Соколиха собрались уже более 400 участников «Лыжни России».

«Погода не стала препятствием для преодоления дистанций. Несмотря на снег и сильный ветер, участники стартовали и финишировали в полном составе. Здоровый образ жизни становится приоритетным для населения», - поделилась одна из участниц забега Татьяна Васильева в соцсети «Вконтакте».

В этой гонке вместе со своей дочерью принял участие депутат гордумы Алексей Форш. Об этом он рассказал на своей страничке «Вконтакте». Такое субботнее утро ему пришлось по вкусу, несмотря на сильный ветер и снегопад.

Лыжи вот уже много лет традиционно становятся у россиян самым востребованным спортивным товаром в преддверии зимы. Во многих северных регионах их до сих пор используют и в бытовых целях. В Псковской области, в абсолютном большинстве случаев, интерес к лыжам исключительно спортивный. Но, как мы сегодня выяснили, такой досуг уважают и взрослые, и дети, и депутаты.

Ксения Журавкова