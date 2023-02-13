Общество

Допсоглашение к контракту на благоустройство нацпарка «Себежский» признали недействительным

Суд признал недействительным дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение работ по благоустройству туристско-рекреационной зоны национального парка «Себежский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Между национальным парком «Себежский» и АО «Финтеко» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» заключен государственный контракт на выполнение работ по благоустройству туристско-рекреационной зоны «Зеленый квартал» в 11 квартале Мидинского участкового лесничества национального парка «Себежский» на сумму более 5 млн рублей. Срок выполнения работ определен до 20 мая 2021 года.

Впоследствии между нацпарком и АО было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее продление срока действия контракта до 31 декабря 2021 года.

«Вместе с тем сохранение условий государственных контрактов в том виде, в котором они изложены в документации об аукционе, и исполнение контракта на этих условиях направлено на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов. Изменение условий контракта привело к невозможности применения меры ответственности в виде взыскания неустойки за нарушение сроков исполнения контракта, - отметили в ведомстве.

Учитывая изложенное, заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительным дополнительного соглашения в части, предусматривающей изменение существенных условий контракта при отсутствии к тому предусмотренных законом оснований.

Арбитражный суд Псковской области согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск.

Решение арбитражного суда не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.