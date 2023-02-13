Общество

Новую станцию мобильной связи запустили в гдовской деревне Партизанская

В деревне Партизанская Гдовского района установлена и запущена базовая станция для расширения территории покрытия мобильной связи. Обустройство произведено в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Это вторая из пяти станций, которые должны быть запущены до 31 марта этого года. В январе запустили станцию в деревне Дуловка Островского района. На очереди деревни Каськово и Слепнево Куньинского района и деревня Красино Палкинского района.

В список программы на 2023 год попало 16 населенных пунктов: шесть — в Дедовичском, пять — в Новосокольническом, по одному — в Дновском, Опочецком, Островском, Печорском и Усвятском районах.

Программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуют Минцифры России и «Ростелеком», она предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах.