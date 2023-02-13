Общество

Более 30% псковичей назвали своё здоровье хорошим

31,1% жителей Псковской области в возрасте от 15 лет и старше оценивали свое здоровье как хорошее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«Для получения статистической информации о состоянии здоровья населения, во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения», – пояснили в ведомстве.

По данным наблюдения 2022 года, удовлетворительным своё здоровье считали 55,8% респондентов.

В Псковской области самостоятельно занимались физической культурой и спортом 9,5% мужчин и 9,3% женщин.