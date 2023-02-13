Общество

Горячую линию организуют судебные приставы в Псковской области 15 февраля

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведёт горячую линию для граждан и представителей организаций по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов 15 февраля с 10:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Фото: УФССП России по Псковской области

Граждане смогут обратиться с вопросами о ходе исполнительного производства. Также можно получить консультацию о способах оплаты и работе электронных сервисов ФССП России.

«Если вы получаете письма от мошенников? Не знаете, есть ли у вас задолженность или как её оплатить? У вас есть другие вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов. Звоните по номеру (8112) 69-90-98», - добавили в ведомстве.