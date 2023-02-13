Общество

Установку уличных фонарей начали в деревнях Пушкиногорского района

Установку уличных фонарей начали в деревнях Пушкиногорского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Во время рабочей планерки с заместителем Александром Коротоножкиным и главами городского поселения "Пушкиногорье" Александром Афанасьевым и сельского поселения "Велейская волость" Светланой Алексеевой среди прочих обсудили вопросы установки фонарей уличного освещения, что является одним из актуальных направлений жизнедеятельности района», - написала она.

Глава района уточнила, что на прошлой неделе в данном направлении провели работы в деревнях Исса, Васильевское, Савины, Поляне, Рахово, Козляки, Шаробыки, Воронич и улицах районного центра Ленина, Совхозная, Комсомольская, Школьный переулок.

«Удовлетворены пока не все заявки, работы будут продолжены. Кроме того, в районе начали работу специалисты "Псковавтодора" по передаче фонарей на дорогах регионального значения», - уточнила Оксана Филлипова.