Общество

Сретение Господне отмечают 15 февраля

Сретение Господне отмечают 15 февраля. Это христианский праздник, отмечаемый в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Русской Православной церковью почитается одним из двунадесятых праздников.

Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной ,само слово «сретение» и означает «встреча». У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа, пишет calend.ru.

В народе этот день считали днем первой встречи весны, вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещение. Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.