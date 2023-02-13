Общество

Зарплатные запросы жителей Псковской области за год выросли более чем на 2 тысячи

За год средние зарплатные ожидания соискателей из Псковской области выросли на 2 081₽ – с 35 897₽ до 37 978₽. Наибольший рост зарплатных запросов заметен псковских топ-менеджеров (до 77 493₽), также почти на 12 000₽ – в сфере «Государственная служба» (до 46 479₽). Хотят больше зарабатывать специалисты ИТ-сферы: рост запросов на 10 793₽ (до 54 847₽), строители (прирост на 10 596₽ до 68 490₽), а также работники автомобильного бизнеса (рост запросов на 8 177₽ до 54 360₽), свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru.

Наиболее сильно за год демпинговали и снижали зарплатные запросы работники сразу нескольких сфер: «Добыча сырья» (снижение на -51 219₽ до 69 326₽), «Консультирование» (-12 352₽ до 15 000₽), а специалисты по закупкам (-4 883₽ до 45 609₽) и страхованию (-4 353₽ до 47 380₽).

На самую высокую зарплату в Псковской области прямо сейчас рассчитывают соискатели сферы «Высший менеджмент» (77 493₽) и «Добыча сырья» (69 326₽). Наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Консультирование» (15 000₽), «Начало карьеры, студенты» (29 790₽) и «Спорт и красота» (29 919₽).

Опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Псковской области, показал, что 64% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.

С другой стороны, уступать не готовы 18% местных жителей. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетинги, юристы, работники медиа-сферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 18% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.