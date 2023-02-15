Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановления о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера и об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Соответствующие документы опубликованы на сайте нормативно-правовых актов региона.
Под эвакуационными мероприятиями понимаются перемещение населения области, материальных и культурных ценностей в место, расположенное за пределами поражающих факторов – безопасный район.
Положения определяют цели эвакуации, основные требования по планированию, подготовке и проведению эвакуации в мирное и военное время.
Такие действия будут проводиться на основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения материальных потерь.
Эвакуации подлежат: работники расположенных в населённых пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также неработающие члены семей этих работников, нетрудоспособное и не занятое в производстве население, материальные и культурные ценности. К материальным ценностям относят золотовалютные резервы, запасы продовольствия, медикаменты, животных и запасы сельхозпродукции, производственные и научные ценности, культурные ценности мирового значения и другие.
В зависимости от масштаба ЧС будет производиться полная или частичная эвакуация.
Подробнее с документами можно ознакомиться на официальном сайте нормативно-правовых актов здесь и здесь.