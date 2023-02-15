Общество

О судьбе промышленника Георга Викенгейзера рассказали псковские архивисты

Об одном из наиболее обсуждаемых людей второй половины XIX века в Пскове, промышленнике Георге Викенгейзера рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / Telegram-канал «Архивный документ»

«Его неуемные силы были брошены, кажется, на все современные и весьма смелые проекты того времени. Он брался за все, что казалось ему еще одним шагом к развитию Пскова: от запуска конки до организации водопровода», – рассказали архивисты.

Георг Викенгейзер появился на свет 15 февраля 1843 года в селении Эльзенц германской земли Баден-Вюртемберг, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения этого удивительного человека.

В Псков он переехал в возрасте 20 лет. Начинал свою предпринимательскую деятельность с производства колбас, затем у него появился лесопильный и кирпичный заводы, несколько доходных домов. В поселке Череха Георг Викенгейзер приобрел земельный участок, выстроил там 24 дачных дома и сдавал их в аренду. Чтобы постояльцы могли с комфортом добираться к месту отдыха, купил пароходы, построил подъездную ветку к железной дороге и договорился об остановке поездов для его дачников.

Самым значимым для псковичей был проект строительства водопровода. 31 января 1881 года был заключен контракт между городскими властями и Викенгейзером. Документ определял условия строительства водозабора, устройства будок по раздаче воды (сегодня их назвали бы колонками), условия оплаты воды и ряд других не менее важных моментов.

«Викенгейзер пользуется условиями настоящего определения в течение шестидесяти лет. Во все это время все сооружения по водоснабжению ремонтируются Викенгейзером за его счет. По истечении сего срока все строения и другие сооружения должны быть сданы в полную собственность города», - значится в материалах.

Для организации водопровода был выстроен пятиэтажный дом, - правда, по бумагам, было обещано строительство шестиэтажного здания, - но и возведенное строение было самым высоким в то время в Пскове. Верхний этаж занимал резервуар с водой.

Вода первоначально подавалась в 14 домов и в водоразборные будки.

Не стало Георга Францевича в 1914 году.