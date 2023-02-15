Общество

У 15 детей в Псковской области впервые обнаружили рак в 2022 году

Около 700 детей пришли на прием к онкологу в Детской областной клинической больнице в 2022 году, из них у 15 впервые был диагностирован рак. Под наблюдением в настоящее время находится 120 детей с злокачественными новообразованиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Онкология у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются быстрее.

Нельзя назвать точную причину появления этой болезни у детей, медицине известны лишь предпосылки, главная из которых — генетическая предрасположенность. Единственными мерами профилактики являются онконастороженность, проведение УЗИ, скрининга младенцев, ежегодное прохождение профилактических осмотров.

С 2002 года 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. В Псковской области в Детской областной клинической больнице с 2012 года работает детский врач-онколог Сергей Истомин. Он переехал в Псков из Великого Новгорода, где начинал работать врачом.

«Вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание, хромота, тошнота и рвота по утрам, систематические головные боли — являются поводами для срочного обращения к врачу и проведения обследований», – отметили в комитете.

Записаться на приём к детскому онкологу можно через участкового педиатра.