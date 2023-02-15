Общество

200 подростков из России и Белоруссии примут участие в слете в Себежском районе

200 подростков из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотическом слете «Курган Дружбы» этим летом в Себежском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева

В рамках тематических воркшопов под руководством экспертов молодые люди двух братских стран в возрасте от 14 до 18 лет подготовят к реализации творческие и исследовательские проекты, которые покажут 2 июля на встрече «Курган Дружбы».

Участники обратятся к истории Великой Отечественной войны и поставят театрализованное представление «Себежский рубеж», которое увидят все гости встречи.

В рамках творческой лаборатории участники слета познакомятся с основами военной службы, поисковой вахтой, архивоведением и археологией, а также создадут реконструкцию партизанского лагеря, где можно будет увидеть, как партизаны хранили боеприпасы, готовили пищу, лечили раненых и даже печатали газеты и листовки.

«Вместе мы делаем большое дело по сохранению памяти и достоверной информации о Великой Победе», - прокомментировала Ольга Тимофеева.