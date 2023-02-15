Общество

Псковичам предлагают пожертвовать детские и подростковые книги для воспитанников интернатов области

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу», которая стартовала в конце января. Цель акции – собрать детскую и подростковую литературу для библиотек интернатных учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

К акции уже присоединились десятки жителей города, детские сады и организации. При их активном участии удалось собрать больше 100 современных, красочных книжек со сказками, стихотворениями, рассказами. Все собранные книги будут переданы в библиотеки детских интернатных учреждений Псковской области.

Акция продлится до 24 февраля. «Детский фонд призывает всех неравнодушных поделиться книжками с мальчиками и девочками из интернатов области. Передавать можно новые книги и книги бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии (не рваные, не разрисованные). Ребята будут счастливы увидеть на полках школьных библиотек современные, красочные книжки: детские детективы, фантастику, научно-популярную и художественную литературу, стихотворения, сказки», - уточнили в фонде.

Книги можно приносить в офис Детского фонда по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, 1 этаж, кабинет 15. Режим работы: по будням с 08:00 до 18:00 без обеда. Более подробную информацию про акцию можно получить по номерам телефонов: 73-58-80; 8-911-697-68-45 или в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/pskov_childfond.

Благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» проводится в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области. Цель проекта – содействие повышению уровня образования и самореализации среди воспитанников детских интернатных учреждений, а также популяризация чтения как одного из видов досуга.