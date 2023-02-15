Общество

Сотрудники псковского УФСИН отработали действия по розыску сбежавших заключенных

В УФСИН России по Псковской области продолжается работа по совершенствованию подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, с личным составом подведомственных учреждений провели тактико-строевые занятия по действиям дежурной смены, караула, группировки сил и средств в первоочередных мероприятиях при розыске и задержании осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.

Всего было задействовано более 250 сотрудников подразделений УИС области, представители отдела специального назначения «Зубр». В ходе занятий отрабатывались действия личного состава при несении службы в составе группы преследования, поисковой группы, розыскного поста, засады, заслона и др.

В результате проведения тактико-строевых занятий участники закрепили теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке и слаженности действий розыскных нарядов. Результаты тактико-строевого занятия признаны удовлетворительными.