Общество

Производственные возможности исправительной колонии продемонстрировали главе Себежского района

В рамках рабочей встречи начальник исправительной колонии № 6 Сергей Орлов продемонстрировал главе Себежского района Леониду Курсенкову производственные возможности учреждения, акцентировав внимание на преимуществах взаимодействия с уголовно-исполнительной системой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Руководитель муниципального образования посетил производственные объекты, на которых трудоустроены осужденные, ознакомился с организацией технологического процесса на швейном участке, ассортиментом сувенирной продукции, осмотрел деревообработку и участок по изготовлению тротуарной плитки.

По итогам встречи проведено совещание, на котором стороны обсудили вопросы по поставке изделий, выпускаемых в учреждении, выполнению работ для нужд муниципалитета. Первые договоренности достигнуты на месте, среди них оказание услуг по ремонту автотранспорта. Кроме этого, определены перспективные направления дальнейшей совместной деятельности.

Конструктивное взаимодействие между ИК-6 и руководством района налажено давно и прочно, отметили в ведомстве. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. На фоне этого продолжается сотрудничество с районными предприятиями и организациями. Так, в ближайшее время исправительное учреждение приступит к изготовлению информационных указателей для национального парка «Себежский», а также займется поставкой щепы древесной для нужд ресурсоснабжающей организации МУП «Комфорт», работающей на территории муниципалитета.