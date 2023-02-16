Общество

Работников образовательных учреждений Пскова и Великих Лук проверят на наличие кишечных вирусов

Работников детских образовательных организаций городов Псков и Великие Луки, а также Псковского района проверят на наличие кишечных инфекций. Это следует из постановления, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

Руководителям детских образовательных организаций городов Псков, Великие Луки, Псковского района, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим питание в детских образовательных организациях городов Псков, Великие Луки, Псковского района следует обеспечить однократное одномоментное лабораторное обследование сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов, на наличие норо-, рота и других кишечных вирусов с применением молекулярно-генетических методов, говорится в документе.

Исследования необходимо провести до 22 февраля.

Напомним, в Псковской области отмечается неблагополучная ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями.