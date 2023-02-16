Общество

Скончалась старейшая преподавательница Великолукской академии физической культуры и спорта

Старейший работник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, старший преподаватель кафедры физиологии и спортивной медицины Галина Рудометкина скончалась сегодня, 16 февраля. Об этом сообщается в группе учреждения.

Фото: ВЛГАФК / «ВКонтакте»

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудники вуза выразили глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной преподавательницы.

«Она родилась в 1938 году. Вся жизнь Галины Николаевны – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Для нас она всегда останется примером высочайшего мастерства и безграничной преданности своей профессии. Светлая память о Галине Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах», – добавили в вузе.