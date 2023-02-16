Общество

О символах государства и величии страны рассказали в учебно-консультационном пункте СИЗО-1

Классный руководитель учебно-консультационного пункта псковского следственного изолятора Наталья Афанасьева провела для учащихся тематическое занятие под названием «Широка страна моя родная». Урок был посвящен истории и значению государственных символов России, величию и многообразию страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В рамках внеклассного мероприятия «Разговоры о важном» учащиеся вместе с педагогом обсудили понятие «государственная символика», его составляющие, прослушали гимн, а также посмотрели видеоролик о могуществе державы. В продолжение беседы был оформлен информационный стенд «Россия – страна возможностей», где показаны открытия, покорившие мир, обозначены имена ученых, поэтов, писателей, композиторов, внесших огромных вклад в развитии и процветание государства.

«Завершить классный час мне хочется словами знаменитого классика русской литературы Николая Некрасова: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!". Помните, что вы – граждане великой страны, имеющей богатую и славную историю. Чтите государственные символы, гордитесь ими, и не забывайте то место, где вы родились», - подчеркнула педагог.