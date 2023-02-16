Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области, всего погибших от коронавируса – 1964 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В регионе выявили ещё 40 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 620. За сутки выздоровело 29 пациентов, всего в регионе 124 309 человек избавились от COVID-19.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: