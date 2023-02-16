Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области, всего погибших от коронавируса – 1964 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В регионе выявили ещё 40 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 620. За сутки выздоровело 29 пациентов, всего в регионе 124 309 человек избавились от COVID-19.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41676/22
- Великие Луки - 18310/0
- Бежаницкий район - 1629/0
- Великолукский район - 2870/2
- Гдовский район - 2261/0
- Дедовичский район - 3113/1
- Дновский район - 1028/2
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1074/0
- Локнянский район - 1230/0
- Невельский район - 5695/3
- Новоржевский район - 1356/0
- Новосокольнический район - 3323/0
- Опочецкий район - 3858/2
- Островский район - 6113/0
- Палкинский район - 1284/0
- Печорский район - 3007/1
- Плюсский район - 1997/1
- Порховский район - 4580/3
- Псковский район - 9755/2
- Пустошкинский район - 1607/0
- Пушкиногорский район - 1823/0
- Пыталовский район - 1928/0
- Себежский район - 3024/0
- Стругокрасненский район - 2138/1
- Усвятский район - 749/0.