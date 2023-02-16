Общество

Больше 10 тысяч животных-компаньонов вывезли из России через границу в Псковской области в 2022 году

Больше 10 тысяч животных-компаньонов вывезли из России через границу в Псковской области в 2022 году. Об этом рассказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Псковской области Галина Леонова во время пресс-конференции Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За 2022 год 11 тысяч животных пересекали границу России в Псковской области, из них более 10 тысяч – на выезд из страны. Самыми популярными странами для выезда являются Европейские - Латвия, Великобритания, Эстония, Финляндия, а также страны СНГ. Реже всего из России животных вывозили в страны Азии и Южной Америки. При этом Галина Леонова призвала внимательнее относится к требованиям перевозчика.

«Перевозчики могут устанавливать нюансы, которые необходимо будет соблюдать, это может влиять на итоговый выбор транспорта. Это связано с размером, массой. Ряд авиакомпаний может просто не принимать крупных животных для перевозки. Вопросы, связанные с размерами клеток и животных, – это требования перевозчика», – отметила Галина Леонова.