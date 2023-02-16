Общество

Где в Пскове зимой устраивали каток в начале XX века, рассказали архивисты

Традиционно в Пскове появлялся каток в Кутузовском саду и на реках. Правом создать такой вид развлечения для горожан могли воспользоваться все желающие, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Не возбранялось создавать и частные катки для небольших групп. Правда, на их открытие требовалось разрешение Псковской городской думы. Обратимся к организации зимних развлечений за 1900 год», - рассказали архивисты.

В тексте постановления Гордумы за 29 ноября можно отыскать детали: «на устраиваемом катке в Кутузовском саду в сезоне 1900-1901 гг. предположено брать входную плату в дни без музыки по 10 копеек со взрослых, а в дни с музыкой по 20 копеек вместе с благотворительным сбором. Учащиеся и дети платят половинную плату за вход. В дни особых гуляний плата назначается: с взрослых по 25 копеек, а с учащихся и детей по 15 копеек. Выдаются абонементные билеты по 1 рублю 50 копеек, с приплатой в дни музыки и гулянья по 10 копеек».

Тогда же было дано разрешение сыну коллежского советника Александра Прокофьева «устроить для небольшого кружка его знакомых каток на реке Великой на запсковской стороне против Ивановского монастыря». Правда, было условие – не брать оплату и не загораживать дорогу, создаваемую в зимние месяцы по льду реки.