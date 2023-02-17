Общество

Репетиторы: буржуазные замашки или необходимость?

По данным социологов, четверть российских школьников постоянно занимаются с репетиторами. На дополнительные занятия ходят не только старшеклассники в преддверии итоговой аттестации, но и учащиеся начальной школы. Родители тратят уйму денег на то, чтобы ребёнок постоянно что-то изучал, повторял, углублял знания. Есть и те, кто по-прежнему считает достаточной школьную базу знаний и предоставляет своему чаду возможность заниматься самостоятельно.

С чем связан бум репетиторства? В чём его польза и вред? И как не переборщить с нагрузкой? Ответы на эти вопросы нашла Псковская Лента Новостей.

Хорошо забытое старое

Псковские паблики пестрят сообщениями о поиске репетиторов и соответствующими предложениями от людей, готовых «подтянуть» ребёнка», помочь ему подготовиться к экзаменам и гарантированно поступить в вуз. Наибольший ажиотаж отмечается весной. Да и в течение года репетиторы не скучают, ведь некоторые родители ищут помощников для детей чуть ли не с первого класса.

Предметы, по которым требуются дополнительные занятия, самые разнообразные, как и аргументы в пользу репетиторства. Математика, физика, русский и английский языки, биология — псковичи ищут педагогов буквально по всем предметам из школьной программы.

Найти подходящего специалиста обычно несложно. Пользователи соцсетей охотно делятся своим опытом занятий у того или иного репетитора: «Занимались подготовкой по физике год, набрала 87 баллов. Объясняет интересно и легко. Что очень порадовало, так как в школе не особо понимала преподавателя»; «занимались у <...> математикой и физикой с 10 класса, поступили в Бауманку по результатам ЕГЭ, переехали всей семьёй в Москву. Считаю, что нам очень повезло с репетитором, это сейчас большая редкость».

Сами педагоги тоже не сидят сложа руки и активно рекламируют свои услуги. Среди них есть учителя со стажем и даже студенты, изучающие, к примеру, иностранные языки. Стоимость начинается от 200 рублей за академический час, в зависимости от опыта и уровня притязаний самого репетитора.

Спрос на них был и есть. Репетиторство - далеко не новое явление, а всего лишь забытое старое. Просто на какое-то время оно вышло из моды. Депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман напомнила, что понятие «репетитор» существует с момента появления гимназий в дореволюционной России. Тогда многие родители, особенно дворянских кровей, нанимали для обучения своих детей старших учеников тех самых гимназий, студентов университетов. Была такая практика и в советское время. «Другое дело, что этого было гораздо меньше. Бурным цветом репетиторство расцвело в тот момент, когда ужесточилась система поступления в вузы, появились более понятные формализованные варианты оценки знаний», - считает Татьяна Пасман. Другими словами, как только на смену устным экзаменам пришёл ЕГЭ, потребовалась более тщательная подготовка, и система репетиторов активизировалась.

В качестве компенсации

Что касается репетиторства в целом, а не только в рамках подготовки к ЕГЭ, Татьяна Пасман выделяет несколько причин его возросшей популярности. Во-первых, современные федеральные государственные образовательные стандарты не учитывают возрастные особенности учащихся и время, которое дети могут выделять на изучение того или иного предмета. «Они перегружены, об этом говорят все исследователи, особенно психологи и физиологи. На уроке педагоги физически не могут успеть представить всё, что в этих стандартах написано, а дома дети самостоятельно ничего не успевают. Да это и невозможно, изучать новый материал самостоятельно ребенок может в очень ограниченном объёме», - пояснила депутат. Таким образом, репетиторы компенсируют тот объём знаний, которые не успевает дать школа.

Вторая причина кроется в том, что современные дети не приучены к самостоятельной работе. Татьяна Пасман заметила, что не школа должна научить ребенка делать уроки, не включая при этом плеер, телевизор, компьютер. За этим должны следить родители, но они всё время на работе. Потому и нанимают репетитора, который, по сути, делает то, чем должен заниматься родитель. Специалист уверена, что многие дети могли бы обойтись без дополнительных занятий, если бы были приучены работать самостоятельно.

Третья причина «бума» репетиторства, по мнению Татьяны Пасман, заключается в неспособности современного человека запоминать много информации. Многие исследователи отмечают, что свойства человеческой памяти ухудшаются, что не может не повлиять на способность к обучению.

Есть и еще одна очевидная причина: спрос рождает предложение. «Родителям нужны помощники, у них есть деньги за это заплатить. А у учителей есть потребность в дополнительном заработке, потому что их зарплата не позволяет вести достойную жизнь», - заметила депутат.

Председатель Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе Александр Андреев также считает, что современная программа может вызвать затруднения даже у самых способных детей, и репетиторы помогают её освоить. «Если возникает какой-то пробел, это хорошо, когда есть возможность его заполнить», - уверен он. К тому же, по мнению эксперта, в школах сейчас безумно сложно реализовать индивидуальный подход, и репетитор в некоторой степени может стать хорошим подспорьем.

Александр Андреев добавил, что без дополнительных занятий сложно обойтись выпускникам, планирующим поступать в высшие учебные заведения. «Раньше репетиторы не были распространены как таковые. Но после уроков, наверное, почти каждый оставался, или на каникулах ходил исправлять оценки к своему педагогу. Это была та же Марья Ивановна, а теперь - совсем другой преподаватель, которому нужно платить», - добавил Александр Андреев.

Не приучены учиться

Как полагают эксперты, сложившаяся ситуация породила ряд проблем. В частности, талантливые педагоги уходят из школы, так как репетиторством можно заработать гораздо больше.

Псковичка Анастасия, которая преподаёт в одной из городских школ биологию, подтвердила, что занятия на дому являются неплохим подспорьем для учителей. Однако, уверяет она, нагрузка на учителей в школе в целом адекватна уровню зарплаты, и на жизнь этих средств вполне хватает. Но при условии, что нет потребности платить кредиты, ипотеку или других существенных трат.

По словам Анастасии, если не работать в школе, а заниматься только репетиторством, то зарплата, скорее всего, будет выше. Но возникает вопрос: где найти столько учеников? К тому же, заметила педагог, в школе можно набраться опыта, постоянно узнавать что-то новое, есть социальные гарантии. «Идти работать в школу - это точно не за деньгами. Я работаю и про деньги не думаю, это просто моя жизнь», - добавила Анастасия.

Она занимается дополнительно только со старшими школьниками в рамках подготовки к экзаменам и считает, что до 9-го класса репетитора лучше не нанимать. «Это отнимает у детей много времени, которого им и так не хватает. Младшим школьникам надо гулять, развиваться, общаться, ходить на кружки, а не сидеть за учебниками», - уверена педагог.

В любом случае, всё должно зависеть от возможностей родителей и желания самого ребёнка. К примеру, если он сам просит нанять репетитора, чтобы глубже изучить какой-либо предмет, тогда стоит задуматься о дополнительных занятиях. А если на этом настаивают родители, чтобы «подтянуть» двоечника, это бесполезная трата денег. Анастасия подчеркнула, что, если ребенок не приучен учиться, репетитор не поможет, здесь надо менять в первую очередь воспитание в семье.

В некоторых случаях необходимость в дополнительных занятиях может быть вызвана объективными причинами. «Мы справлялись своими силами всю начальную школу. Но в 5 классе, после дистанционки, в школу без объяснения причин не вернулась наш учитель по английскому языку», - рассказала мама шестиклассницы Марина. Весь класс был вынужден заниматься у оставшегося педагога, который уделял чужой группе меньше внимания. В итоге дочь Марины сама попросила найти ей репетитора, потому что чувствовала, что за полгода сильно «просела». «Сейчас по английскому она круглая отличница, и уже начали углублять знания шире школьной программы», - поделилась успехами псковичка.

В 6 классе она наняла для дочери еще и онлайн-репетитора по математике, с которым девочка занимается два раза в неделю. Марина констатировала, что в школе работает сильный педагог, проблема скорее в самом ребенке - она слегка медлительна и очень не уверена в себе. «С репетитором они разбирают темы немного с опережением, на уроке она эти знания закрепляет, ей так комфортнее», - отметила псковичка.

Она уверена, что репетиторы детям требуются по многим причинам. Программа с годами явно стала сложнее, и успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, к сожалению, без дополнительных занятий не выходит. «У приятеля моей дочери, который в 9 классе, репетиторы практически по всем предметам, чтобы успешно сдать экзамены», - рассказала Марина.

А другая псковичка озаботилась поиском репетитора для своего сына уже в третьем классе. Выбор Анны пал на онлайн-занятия, так как это дешевле и в некоторой степени эффективнее. Горожанка рассказала, что в сети есть масса бесплатных видеоуроков, которые ребёнок может самостоятельно пересматривать несколько раз. А если всё же требуется что-то «разжевать», можно найти репетитора, который работает дистанционно. В таком случае эффект будет аналогичен личному общению, а ценник ниже. Кроме того, заметила Анна, в формате видеоурока родители могут краем уха послушать, что говорит репетитор. Поэтому она купила своему сыну онлайн-курс по всем предметам начальной школы, включая спецкурсы. Псковичка уверена, что это помогает освежать знания, готовиться к контрольным и помогает создать портфолио ученика.

Не лишать ребёнка детства

Специалисты предостерегают родителей: репетиторов не должно быть много. Профильных предметов, требующихся для поступления в вуз, зачастую вполне достаточно.

«Родителям важно не отнимать у ребенка детство ради какой-то амбиции, мечты учиться в МГУ. Занятость ребёнка нужно планировать так, чтобы у него оставалось время заниматься чем-то своим, иметь хобби. Не надо забивать график так, чтобы с утра до вечера он был занят», - подчеркнул Александр Андреев.

Татьяна Пасман также обратила внимание на то, что некоторые родители думают не о том, что сегодня происходит с ребенком, а лишь о его будущем. Стремятся к тому, чтобы школьник успевал по всем предметам и мог поступить в вуз, а в итоге он устаёт, перегружается настолько, что появляются проблемы со здоровьем. «Многие дети сейчас не гуляют, не играют, не общаются, не занимаются типичными детскими делами», - констатировала депутат.

Главное — здоровая психика ребёнка, именно такого мнения придерживается мама пятиклассницы Анастасия. Её дочь занимается самостоятельно и в репетиторах не нуждается. «В начальной школе я ещё что-то контролировала, в пятом классе вообще забыла про школу, дочь справляется со всем сама, без репетиторов, сложностей в освоении школьной программы вообще нет. Времени на уроки тратит мало (некогда, так как ещё на тренировки нужно успевать и в художку). Учится на 4-5, но на оценках не зацикливаемся, я не требую сплошных пятёрок, нам это не нужно», - подчеркнула Анастасия. Она уверена: если в начальной школе был хороший учитель и дал отличную базу, то проблем с учебой у детей не будет.

Практикующий психолог Олеся Бабурина подтвердила, что многое зависит от мотивации, амбиций, способностей и желаний школьника, а также от учителей и родителей. Последним важно понимать, какого ребёнка они хотят видеть: счастливого и благополучного, или очень умного, обучающегося в престижном учебном заведении. «Очень часто родители хотят дать ребенку то, чего не было у них самих, удовлетворить за счёт детей какие-то свои потребности. Такого быть не должно, здоровье и благополучие ребенка должны быть на первом месте», - заявила психолог.

Она напомнила, что в школе ребёнок прежде всего учится дружить, коммуницировать, а не получать хорошие оценки. Не все это понимают, и дети оказываются перегружены домашними заданиями, репетиторами, подготовкой к поступлению в вуз. Зачастую на приём к психологу приводят учеников 10-11-х классов, которые жалуются на головные боли и усталость, плачут, говорят, что не успевают отдыхать и высыпаться. «Это поколение детей, которые «родились» с телефонами в руках. Они постоянно в своих гаджетах, мы все сейчас живём на очень больших скоростях, с переизбытком информации. И внимание детей может рассеиваться, им очень сложно сосредотачиваться на каких-то вещах. Им действительно тяжело, может быть, пора пересматривать систему образования», - добавила Олеся Бабурина.

Время, когда школьники ходили на дополнительные занятия к «тёте Люде из второго подъезда», никуда не ушло. Просто теперь эта тётя может жить за сотни километров и берёт за свои услуги деньги. Очевидно, что многие дети, как и раньше, нуждаются в репетиторах, ведь уровень способностей и притязаний у каждого свой. Поэтому важно исходить из здравого смысла и не загонять ребёнка в угол с учебниками и тетрадями. Иначе потом придётся платить еще и психологам.

Ульяна Ловыгина