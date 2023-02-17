Общество

Минтранс призвал подготовить инфраструктуру для электросамокатов в регионах

Минтранс РФ потребовал создать во всех российских регионах парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства региональным властям.

Документ подготовлен в связи с вступлением в силу с 1 марта новой редакции правил дорожного движения, много обновленных пунктов касаются СИМ. Так, такой вид транспорта нельзя разгонять быстрее 25 километров в час, а также выезжать на нем на обочины лицам младше 14 лет.

Министерство указало, что на местах следует заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему». При этом планируются, что новое законодательство «мотивирует» использование россиянами электротранспорта в качестве альтернативы общественному и личному автотранспорту.