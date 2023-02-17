Общество

О сожжении деревни в Плюсском районе рассказали архивисты в новом видеоролике

О сожжении деревни в Плюсском районе рассказали архивисты в новом видеоролике из серии «Оккупация 1941-1944». Видео опубликовано в Telegram-канале «Архивный документ».

Фото, видео здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Когда за деревьями показались столбы дыма, поднимающиеся над соседними деревнями, все заторопились в лес. На календаре февраль. 1942 год. Две женщины наспех кутали четверых детей. Уходили быстро. Собрать еду с собой не успели. Только бы остаться в живых. Пронизывающий ветер. Одежда быстро промокает. Дети капризничают. Долго в лесу не усидишь. Бабушка, затворившая опару, стала уговаривать отпустить ее быстро испечь хлеб в родном доме. Сходит туда и обратно. И все будут сыты. А раз сыт, почитай, тепло тебе. Отпустили…» – привели архивисты фрагмент истории, записанной в рамках видеопроекта «Оккупация 1941-1944».

События, о которых идет речь, происходили в Плюсском районе. Воспоминаниями поделился Павел Дроздов. Это его бабушка Аграпена Мокеева 1886 года рождения вернулась в родную деревню. Всех, кого фашисты застали в домах в те часы, согнали в две бани. Заколотили двери и подожгли, добавили архивисты.