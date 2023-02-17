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Общество

Стартовал конкурс на лучший эскиз археологического парка на территории поселения Горожане в Псковской области

20.02.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Конкурс на лучший эскизный проект ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане» начался в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.

Фото здесь и далее: группа «Поселение "Горожане"» в социальной сети «ВКонтакте»

Главная цель конкурса: определить лучшее концептуальное предпроектное предложение-идею по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории археологического объекта «Поселение Горожане», наиболее полно отражающую историческую, ландшафтную, археологическую ценность данной территории.

К участию в конкурсе приглашаются молодые архитекторы, художники – студенты профильных высших учебных заведений, а также авторские коллективы, состоящие из профессиональных архитекторов, художников, ландшафтных дизайнеров. 

Помимо денежного приза, главной наградой для победителя конкурса станет возможность реализовать свои идеи при проектировании и создании ландшафтного экологического парка.

 

Организаторами конкурса выступили ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области», ООО «Псковская областная археологическая экспедиция», АНО «Псковский археологический центр» при участии комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Дополнительную информацию и уточнения о конкурсе можно получить у председателя конкурсной комиссии Александра Михайлова (navigarch@gmail.com).

Напомним, 8 августа 2022 года завершилась очередная археологическая экспедиция по изучению поселения эпохи викингов «Горожане - 2022». Участие в полевой школе приняли около 50 волонтеров из семи регионов России и Республики Беларусь. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Костромской, Брянской, Самарской и Новосибирской областей.

Теги: #археологи #Горожане
Источник: Псковская Лента Новостей
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