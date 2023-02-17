Общество

Почти 20 кг молочной продукции снял с реализации Роспотребнадзор в Псковской области в 2022 году

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальные отделы за 2022 год проверили 113 субъектов, реализующих молочную продукцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в прошлом году сняли с реализации пять партий молочной продукции общим весом 17,5 килограммов.

При мониторинге за качеством и безопасностью молочной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям исследовали 2972 пробы молочной продукции. Из них 8,1 % были неудовлетворительными по физико-химическим показателям, 8,3 % по микробиологическим показателям и 1,8% по санитарно-химическим показателям.

Наиболее частыми нарушениями при реализации молочной продукции являются: