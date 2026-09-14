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До +19 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 15 сентября

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Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер ночью западных, а днем — северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется от +9 до +11 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление высокое. 

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