Общество

Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» проходит в Псковской области

Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Фото: Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

Конкурс посвящен сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

В региональном этапе участвуют 113 обучающихся: 29 школьников 5-7 классов, 29 школьников 8-9 классов, 27 старшеклассников (10-11 классы), 28 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций.

В жюри входят учителя русского языка и литературы из разных муниципалитетов региона. Им предстоит выбрать одно лучшее сочинение в каждой категории и направить в Москву для участия во всероссийском конкурсе.

Координатором конкурса в регионе является Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

В прошлом году на Всероссийском этапе конкурса призером стала Диана Беляева, студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа с сочинением «Новогодний букет». Ее приглашали на торжественную церемонию победителей и призеров конкурса в Москву.