Общество

Вернувшийся из-за границы сын ищет мать в Псковской области

Людмилу Тихомирову 1946 года рождения ищет сын Алексей в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы жили в Ленинграде. В 1989 году меня призвали в армию, служил я в Белоруссии. После службы остался там жить и вернулся в Россию только в 2005 году. У нас с мамой всегда были очень натянутые отношения, и связь я поддерживал только с её сестрой. От неё я узнал, что мама обменяла квартиру и переехала куда-то в Псковскую область. Очень хотелось бы её найти. Прошу помочь», - написал он.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1848902.