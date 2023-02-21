Общество

Светлана Баранова: Псковичи стали реже ходить в кафе и рестораны

Псковичи стали реже посещать кафе и рестораны. Об этом заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

«Не случайно говорят, что сытый турист – довольный турист. У нас в городе много достопримечательностей, что туристам приходится тратить на них не три часа, а в два раза больше. Естественно, что после таких экскурсий они оказываются в руках у нашего общепита: кофе, завтраки в отелях, фаст-фуды», - отметила Светлана Баранова.

По ее словам, сейчас псковичи придерживают деньги и реже ходят в кафе и рестораны, чем в до пандемийное время, и это сказывается на уровне сервиса и системе работы сферы общественного питания.

«В постпандемийное время оказалась очень сложная ситуация в сфере общепита, так как больше всего ограничений наложилось именно на нее. Вся эта ситуация не способствовала тому, чтобы повара и официанты сидели и терпеливо ждали изменение ситуации», - добавила Светлана Баранова.