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Общество

Браконьеры под прицелом

21.02.2023 15:49|ПсковКомментариев: 1

Государственные охотничьи инспекторы получили право применять силу и оружие для задержания нарушителей. Если браконьеры окажут сопротивление, им может грозить не только ответственность за нанесённый лесному фонду ущерб, но и физическое наказание на месте преступления.

Какие поправки внесли в закон об охоте, в каких случаях егеря смогут стрелять, и кто чаще всего становится жертвой браконьеров, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

Просто так стрелять не будут

Изменения к профильному закону об охоте, которые вступили в силу с 3 февраля, существенно расширили полномочия государственных охотинспекторов. Теперь они вправе применять физическую силу, спецсредства, служебное оружие, а также разрешённое в качестве него гражданское и охотничье огнестрельное.

Егеря обязаны хранить и носить оружие в порядке, предусмотренном законом «Об оружии», а действовать — в строгом соответствии с требованиями федерального закона «О ведомственной охране». В последнем указан перечень ситуаций, когда охотинспектор может применить силу.

Так, физическое воздействие возможно исключительно для предотвращения нарушений, задержания нарушителей, пресечения их сопротивления. Но только если другие способы, например, устный приказ, не помогли инспектору исполнить свои должностные обязанности. Указаны в законе о ведомственной охране и случаи, когда можно пустить в ход спецсредства, включая резиновые палки, слезоточивый газ, служебных собак, наручники. К примеру, последние можно надеть на руки преступников или правонарушителей, пытающихся сбежать.

Применять оружие следует только в качестве крайней меры: для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника и других людей, для задержания нарушителей, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, пытающихся скрыться или оказывающих вооруженное сопротивление. Разрешена стрельба в качестве предупреждения, при необходимости подачи сигнала тревоги или вызова помощи. Кроме того, можно стрелять по машинам браконьеров, если те отказываются выполнить требования инспектора.

При этом запрещено применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, когда могут пострадать посторонние, а также в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. Однако, если выше перечисленные лица оказывают вооруженное или групповое сопротивление, инспектор вправе использовать оружие.

Перед тем, как начать стрелять, егерь должен предупредить о своём намерении, либо сделать предупредительный выстрел. Если промедление может создать «непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан, либо работников ведомственной охраны», повлечь иные тяжкие последствия, инспектор может действовать без предупреждения. А после оказать пострадавшим первую помощь.

Время покажет

Пакет нововведений вызвал бурную реакцию в тематических группах охотников в соцсетях. Некоторые высказали опасения по поводу предстоящих «дуэлей» и возможного превышения полномочий госслужащими.

Однако законодатели утверждают, что просто так к охотникам физическая сила применяться не будет, так как это незаконно. В случае превышения полномочий инспектору может грозить уголовная ответственность.

Помогут ли новые поправки в борьбе с браконьерами, сказать пока сложно. «На практике посмотрим», - отметил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

Он подтвердил, что случаи нападения на охотинспекторов в России неоднократно фиксировались. Бывало такое и в Псковской области, но давно. При этом сами инспекторы не применяли оружие в отношении браконьеров.

Практика ношения личного оружия у российских егерей давно имеется, так как находиться в лесу порой опасно. Но теперь законодатели разъяснили порядок его применения, предполагая, что эти меры повысят безопасность самих инспекторов. Которых, к слову, и так не хватает.

К примеру, в Псковской области за порядком в лесах следят всего 37 охотинспекторов. Учитывая протяженность лесного массива в регионе, это катастрофически мало. Да и в других субъектах ситуация не слишком отличается, поэтому в закон об охоте приняли еще одну поправку. Теперь государственный охотничий надзор будет носить характер «постоянного рейда», а не выездных обследований. Это означает, что егеря должны находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории. По замыслу авторов инициативы, изменение поможет охотничьим инспекторам быстрее выезжать в угодья и пресекать нарушения правил добычи диких животных.

В рамках данного мероприятия государственные инспекторы смогут проводить опрос и составлять протокол. Кроме того, их наделили полномочиями не только осматривать, но и досматривать автомобили и вещи граждан, а если потребуется, то и вскрывать их.

Насколько все эти поправки значимы — время покажет. Пока же браконьерство в регионе, стране и мире в целом продолжает расцветать. По словам Андрея Горкунова, в Псковской области жертвами браконьеров чаще всего становятся дикие копытные животные, например, косули, лоси.

Один из вопиющих случаев произошёл в начале февраля - охотники обнаружили убитого лосенка неподалёку от деревни Сорокино Псковского района. Животное застрелили, возможно, с применением тепловизора, после чего бросили в лесу.

А в январе жители Себежского района упрекнули в неподобающем поведении охотников, которые выбросили останки освежеванной косули прямо на обочине дороги. Чьих рук это дело — охотников или браконьеров — история умалчивает.

Ценный товар

Копытные гибнут не только от пуль браконьеров, но и под колёсами автомобилей. В Псковской области не редкость ситуации, когда лось вышел на дорогу и спровоцировал ДТП. Животные в таких авариях выживают редко, а люди получают травмы или тоже погибают. Их имущество после нуждается в серьёзном ремонте, а в некоторых случаях еще и придётся платить штраф за нанесённый природе ущерб.

Речь идёт о ситуациях, когда у водителя отсутствует полис страхования. Так, в прошлом году на 468 км автодороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе Renault Duster сбил годовалого лося. Животное скончалось, суд оценил нанесённый природным ресурсам ущерб в 80 тысяч рублей. Компенсацию будет выплачивать владелец авто, так как на момент ДТП его гражданская ответственность не была застрахована. В противном случае нужную сумму заплатила бы страховая компания.

В этом году природоохранный прокурор Псковской области направил в суды 2 аналогичных иска. Сейчас они находятся на рассмотрении.

В Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре отметили, что за 2022 год дорожно-транспортные происшествия с участием животных причинили охотничьим ресурсам региона ущерб на 4 млн рублей, а потери в результате незаконной охоты составили порядка 700 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что за нарушение правил охоты может грозить административная ответственность по статье 8.37 КоАП РФ, а за незаконную охоту — уголовное наказание по статье 258 УК РФ. Максимальной санкцией для браконьеров является лишение свободы на срок до 5 лет, если они незаконно охотились группой лиц или с использованием служебного положения.

К счастью, среди охотников Псковской области много добросовестных, которые не нарушают закон и не наносят ущерб животному миру. Некоторые, наоборот, стараются принести пользу и принимают активное участие в сокращении популяции волков. Отстрел этих животных в регионе продолжается, с начала года уничтожили уже 57 особей. За весь прошлый год охотники застрелили больше 300 серых, угрожающих жителям деревень и их хозяйству. Однако ситуация по-прежнему оценивается как неудовлетворительная, в ряде районов продолжают фиксироваться случаи нападения волков на собак и сельскохозяйственных животных.

Возможно, выплата в размере 10 тысяч рублей за убитого волка не слишком привлекательна, потому-то некоторые охотники и идут браконьерить в целях лёгкой наживы. Многими из них движет не столько «спортивный азарт», сколько желание заработать на продаже шкур, рогов и другого ценного «товара», полученного незаконным путём.

Сеть пестрит объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также информацией о запрещенных орудиях охоты. В прошлом году только Псковская природоохранная межрайонная прокуратура заблокировала доступ к 28 сайтам, содержащих такие сведения.

Большая часть обитателей лесов уходят из жизни в силу естественных причин. Но многие виды находятся на грани исчезновения именно по вине человека. На страже лесного хозяйства стоят егеря, однако они не всесильны и сами нуждаются в защите. Для её обеспечения они получили дополнительные возможности, что, вполне вероятно, поможет дисциплинировать охотников и в итоге сократить количество случаев браконьерства.

Ульяна Ловыгина

Теги: #ДТП #браконьер #охота #охотник #лось #косуля
Источник: Псковская Лента Новостей
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