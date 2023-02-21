Общество

Готовимся к праздникам. Как интересно провести день в Пскове и окрестностях. ЛОНГРИД

23 февраля и 8 марта не за горами, самое время задуматься о подарках защитникам Отечества и прекрасной половине человечества!

Как подобрать актуальный презент? Где отметить праздник и порадовать близкого человека чем-то необычным? Или вам просто надоело сидеть дома и хочется с пользой провести свободное время, развеяться?

В нашем новом обзоре вы узнаете, как сделать особенным праздничный или обычный будний день, раскрасить его яркими красками. В подборку вошли самые оригинальные подарки близким и наиболее интересные места, где можно провести время с удовольствием.