Общество

Отказаться от ЕГЭ предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию во вторник заявил, надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, такой переход должен быть плавным и продуманным.

«Выступаю за отмену единого государственного экзамена - самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», - сказал депутат РИА Новости.

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что отмена или резкий пересмотр Единого государственного экзамена не должен проходить одномоментно.

«Прозвучало послание главы государства. Были озвучены важнейшие вопросы, в том числе и в области вопросов возврата к традиционной системе обучения. Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось не мало вопросов, однако считаю, что быстрыми и реакционными шагами, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, взвесить положительные и отрицательные стороны данного решения, а потом уже принимать решение», - сообщила она.