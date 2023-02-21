Общество

На 1000 мужчин в Псковской области приходится 1200 женщин - исследование

На 1 января 2022 года в Псковской области проживало 271,3 тыс. мужчин, или 45,5% от общей численности населения области (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). Городских жителей среди мужчин больше, чем проживающих в сельской местности – 69,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

«Мужчины в 2021 году охотнее всего вступали в брак в возрасте 25-29 лет – 878 человек, чуть реже встречались женихи возраста 30-34 года – 702 человека, а третий по популярности у мужчин Псковской области для вступления в брак оказался возраст 35-39 лет – 258 человек. Сильному полу любовь покоряется в любом возрасте: за 2021 год было зарегистрировано 153 брака, где жених был в возрасте 60 лет и старше», - отметили статистики.

Соотношение численности мужчин и женщин не в пользу первых: на 1000 лиц сильного пола в регионе на 1 января 2022 года приходилось 1200 женщин. Превышение численности женщин над численностью мужчин в области наблюдается после 42 лет.

По данным выборочного наблюдения рабочей силы, в 2022 году в структуре занятого мужского населения 31,5% занимали мужчины, имеющие высшее образование, 48,9% - среднее профессиональное.