Общество

Сбер внедрил сервис уведомления псковичей о неуспешной оплате проезда в транспорте

Оплата проезда в общественном транспорте пластиковыми картами прочно вошла в жизнь жителей региона. Сервис позволяет «обилетить» пассажира менее, чем за секунду, решая проблему наличных денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Иногда пассажиры сталкиваются с проблемой, когда оплата по карте невозможна по причине нахождения ее в стоп-листе. Это может быть связано с отсутствием денежных средств или техническим сбоем при попытке их списания.

Сбер ввёл для клиентов услугу пуш-уведомлений (всплывающих сообщений в смартфоне) в случае неуспешной оплаты проезда банковской картой в общественном транспорте.

Это нововведение позволит оперативно выводить карту из транспортного стоп-листа и совершать поездки без неожиданных сюрпризов.

Принцип работы сервиса прост: при неуспешном списании денежных средств с банковской карты, на телефон поступит пуш-уведомление следующего содержания: «Поездка не оплачена. С карты **** не списана плата за проезд в транспорте. Чтобы избежать ограничений при оплате следующих поездок, пополните баланс карты и погасите возникшую задолженность». В сообщении так же будет ссылка «как это сделать», которая будет вести на сервис Сбера СберБилет.

«Для удобства управления платежами, совершенными в общественном транспорте, и погашения задолженностей мы запустили сервис СберБилет. Этот сервис позволяет псковичам контролировать списание денежных средств за поездки, а также видеть историю с указанием дат и маршрутов в личном кабинете», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.